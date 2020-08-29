Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Соболев: думаю о том, чтобы уехать в Европу, но сейчас я доволен в «Спартаке»

Соболев: думаю о том, чтобы уехать в Европу, но сейчас я доволен в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, когда он планирует перейти в один из европейских клубов.

«Конечно, я думаю о том, чтобы уехать в Европу. Но сейчас я в „Спартаке“. Куда-то уехать к определенному возрасту — у меня такой цели нет. Если пригласят, то будем смотреть по ситуации. Сейчас я полностью доволен в „Спартаке“, меня всё устраивает», — сказал Соболев в видео YouTube-канала Nobel.

В сезоне-2019/2020 Соболев вышел на поле в пяти матчах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. В минувшем чемпионате России форвард провёл за «Спартак» и «Крылья Советов» 29 игр, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Александр выступал также за «Енисей» и «Томь».

Соболев: после смерти матери вернулся в «Спартак» и сказал Тедеско, что выйду и забью гол
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020