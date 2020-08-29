Соболев: думаю о том, чтобы уехать в Европу, но сейчас я доволен в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, когда он планирует перейти в один из европейских клубов.
«Конечно, я думаю о том, чтобы уехать в Европу. Но сейчас я в „Спартаке“. Куда-то уехать к определенному возрасту — у меня такой цели нет. Если пригласят, то будем смотреть по ситуации. Сейчас я полностью доволен в „Спартаке“, меня всё устраивает», — сказал Соболев в видео YouTube-канала Nobel.
В сезоне-2019/2020 Соболев вышел на поле в пяти матчах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. В минувшем чемпионате России форвард провёл за «Спартак» и «Крылья Советов» 29 игр, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Александр выступал также за «Енисей» и «Томь».
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