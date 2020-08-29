Соболев: Тедеско прилично пробегает в технической зоне, плюс прыжковая работа

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Знаю ли, сколько километров пробегает Тедеско в технической зоне? Думаю, прилично. Плюс ещё прыжковая работа. Он эмоциональный тренер. Кто близко к нему бегает, постоянно его слышит. Иногда его слышу и я, когда он мне кричит — назад беги.

В каких-то моментах он эмоциональный, в каких-то — спокойный. Есть ли отличие между иностранцами и российскими тренерами? Вижу разницу, потому что у него всё в мелочах. Лишние десять минут сна — не недопустимы, ты уже должен прийти. Тренировка длительностью час двадцать восемь, не больше. Если нужно сделать два удара, значит, больше ты не можешь бить", — сказал Соболев в видео YouTube-канала Nobel.