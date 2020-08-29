Капитан «Химок» Тихий: уверен, с грандами наберём больше очков, чем взяли с середняками

Полузащитник «Химок» Дмитрий Тихий оценил старт сезона и рассказал о настрое команды на матчи с грандами.



«Рассчитывали на лучший результат. С другой стороны, большинство ребят дебютировали в Премьер-Лиге, нужно время на адаптацию. Но если не смотреть на место в турнирной таблице, в целом показываем хорошую игру. В матчах с «Ахматом» и «Сочи» должны были выиграть. Можно долго разглагольствовать на тему невезения и других факторов, но с футбольной точки зрения мы провели хорошие матчи. Так что расстроил результат, но не уровень нашего футбола.



Понятно, есть команды, которые из года в год играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но таблица выглядит иначе. Говорю это к тому, что сейчас все команды примерно в равном положении. Разницы между нашей игрой с «Ахматом» или условным «Локомотивом» не увидите. «Возить» нас точно не позволим. В каждом матче будем играть на победу. Уверен, по итогу всех матчей с грандами наберём больше очков, чем в этих пяти турах с командами, как вы их называете, середняками», — цитирует Тихого «Матч ТВ».



В шестом туре Российской Премьер-Лиги «Химки» 29 августа примут волгоградский «Ротор». Начало матча — в 20:00 мск.

«Химки» пополнили состав новым нападающим