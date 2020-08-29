В «Барселоне» узнали о желании Месси покинуть клуб ещё в июле

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё в июле говорил руководству, что собирается покинуть клуб, сообщает Marca.

Как сообщает источник, все контакты были неформальными. Для отъезда капитана требовался официальный и юридический документ, поэтому его адвокаты прислали факс лишь в прошлый вторник.

Сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.



«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского игрока. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.