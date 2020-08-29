Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Барселоне» узнали о желании Месси покинуть клуб ещё в июле

В «Барселоне» узнали о желании Месси покинуть клуб ещё в июле
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё в июле говорил руководству, что собирается покинуть клуб, сообщает Marca.

Как сообщает источник, все контакты были неформальными. Для отъезда капитана требовался официальный и юридический документ, поэтому его адвокаты прислали факс лишь в прошлый вторник.

Сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.

«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского игрока. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.

Гвардиола прибыл в Барселону и договорился о встрече с Месси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020