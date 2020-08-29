«Спартак» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 29 августа, состоится матч «Спартак» – «Арсенал». Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Арсенал» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (11) — на 2-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (12).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.