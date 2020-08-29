«Челси» хочет обменять Кепу на Доннарумму

«Челси» рассчитывает обменять голкипера Кепу Аррисабалагу на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Клуб вступил в переговоры с «россонери» и рассчитывает заполучить итальянского игрока за Кепу с денежной доплатой, сообщает Football Insider.
У Доннаруммы действующий контракт с «Миланом», который истекает в июне 2021 года. Его агент Мино Райола сказал, что клуб не работал над новым соглашением, поскольку был сосредоточен на продлении контракта с Ибрагимовичем. Интернет-портал Transfermarkt оценивает итальянского голкипера в € 60 млн.
Кепа Аррисабалага был приобретён «Челси» летом 2018 года за € 80 млн. В сезоне-2019/2020 вратарь допускал большое количество ошибок, поэтому потерял место в основном составе. В 95 матчах за «пенсионеров» голкипер пропустил 109 мячей.
- 29 августа 2020
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