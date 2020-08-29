Скопинцев с юмором отреагировал на решение КДК отменить удаление в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев отреагировал на решение КДК РФС отменить красную карточку, полученную в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

Скопинцев отреагировал на решение КДК отменить удаление Фото: «инстаграм» Дмитрия Скопинцева

Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.

Напомним, на 72-й минуте матча Скопинцев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эмилиано Ригони. Арбитр Станислав Васильев решил проверить момент на предмет красной карточки. После просмотра повтора момента арбитр показал Скопинцеву прямую красную карточку за грубый подкат. Жёлтой карточкой за споры был наказан главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

Затем глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что удаление защитника отменено.

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.