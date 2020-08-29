Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Скопинцев с юмором отреагировал на решение КДК отменить удаление в матче с «Зенитом»

Скопинцев с юмором отреагировал на решение КДК отменить удаление в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев отреагировал на решение КДК РФС отменить красную карточку, полученную в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

Скопинцев отреагировал на решение КДК отменить удаление

Скопинцев отреагировал на решение КДК отменить удаление

Фото: «инстаграм» Дмитрия Скопинцева

Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.

Напомним, на 72-й минуте матча Скопинцев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Эмилиано Ригони. Арбитр Станислав Васильев решил проверить момент на предмет красной карточки. После просмотра повтора момента арбитр показал Скопинцеву прямую красную карточку за грубый подкат. Жёлтой карточкой за споры был наказан главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

Затем глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что удаление защитника отменено.

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ригони: извинения не оправдывают Скопинцева
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020