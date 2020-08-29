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ЦСКА окончательно отказался от покупки Карраскаля

ЦСКА окончательно отказался от покупки Карраскаля
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА окончательно отказался от покупки полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля. Красно-синие вышли из переговоров, поскольку приобрели вингера Чидеру Эджуке из «Херенвена», сообщает радио Closs Continental.

Карраскаль выступает за «Ривер Плейт» с сезона-2018/2019. Колумбиец провёл за клуб 17 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 2,7 млн.

Московский клуб предлагал за Карраскаля € 9 млн, однако получил отказ аргентинского клуба. «Ривер Плейт» планирует выручить за колумбийца не менее € 10 млн.

28 августа Чидера Эджуке заключил четырёхлетний контракт с ЦСКА. «Армейцы» заплатили за трансфер нигерийца € 12 млн.

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