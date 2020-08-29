Экс-тренер «Барселоны»: надеюсь, Месси перейдёт в «Манчестер Сити»
Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ поделился мнением о решении нападающего Лионеля Месси покинуть каталонский клуб.
«С одной стороны, если Месси покинет „Барселону“, хочется, чтобы он сохранил воспоминания о былых временах, проведённых в каталонском клубе с людьми, которых он хорошо знает и с которыми достигал успехов. Надеюсь, он перейдёт в „Манчестер Сити“. Говорю это искренне. Кроме того, уверен, что Месси хорошо помнит период работы с Гвардиолой. Он вырос под руководством Пепа», — приводит слова Унсуэ Goal.com со ссылкой на Stats Perform News.
Сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.
В «Барселоне» узнали о желании Месси покинуть клуб ещё в июле
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