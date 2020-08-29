Соболев: верю, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что московская команда может стать чемпионом в этом сезоне РПЛ.
«Верю, что „Спартак“ может стать чемпионом. Почему нет? Мы ещё ни одной игры не проиграли, играем хорошо. Я считаю, у нас есть все шансы.
Возможно, у «Зенита» более сильные индивидуально футболисты, но побеждает команда. Здесь не только в мастерстве дело, тут дело во многом: в духе команды, сплочённости. Много факторов для того, чтобы команда стала чемпионом. Думаю, у нас отличный коллектив, команда, отличный тренер. У нас есть все шансы выиграть.
Дух команды в «Спартаке» — это дух победителя, наверное. Если ты играешь, ты знаешь, что выиграешь. Это не самоуверенность, а чувство, что ты в какой-то момент додавишь, забьёшь. Когда вышел на замену с «Локомотивом», я был уверен, что мы забьём второй гол. Через такие игры и появляется менталитет победителя, команда становится сильнее", — сказал Соболев в видео YouTube-канала Нобеля Арустамяна.
- 29 августа 2020
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