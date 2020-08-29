Хаким Зиеш получил травму в дебютном матче за «Челси»

Нападающий «Челси» Хаким Зиеш покинул поле из-за повреждения в товарищеском матче с «Брайтоном» (1:0, идёт второй тайм), сообщает The Sun.
Форвард ушёл с поля, хромая. На 59-й минуте Зиеша заменил Конор Галлахер.
Первый матч за «Челси» проводит и немецкий форвард Тимо Вернер. На 4-й минуте он открыл счёт.
27-летний марокканец впервые вышел на поле в футболке «Челси» после перехода из «Аякса».
В июле «Челси» завершил сделку по переходу нападающего Хакима Зиеша из «Аякса». Форвард подписал с лондонским клубом соглашение на пять лет.
Согласно сведениям портала Transfermarkt.de, переход футболиста обошёлся «Челси» в € 40 млн. В досрочно завершённом сезоне Эредивизи футболист принял участие в 21 матче за «Аякс», забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.
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