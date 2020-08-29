«Тоттенхэм» обыграл «Бирмингем Сити» в товарищеском матче благодаря голу на 89-й минуте

В товарищеском матче «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Бирмингем Сити». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой «шпор» со счётом 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте матча забил нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 59 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков. «Бирмингем Сити» в 46 матчах набрал 50 очков и занял 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2019/2020.



Новый сезон в английской Премьер-лиге начнётся 12 сентября. В 1-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится 13 сентября.