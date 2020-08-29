Дебютный гол Вернера не помог «Челси» обыграть «Брайтон»

В товарищеском матче лондонский «Челси» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счётом 1:1.

Первый матч за «Челси» проводил немецкий форвард Тимо Вернер — на 4-й минуте он открыл счёт с передачи Каллума Хадсона-Одои. На 49-й минуте нападающий «Брайтона» Ниль Мопе не забил пенальти. Однако хозяева смогли сравнять счёт на 90-й минуте встречи — полузащитник Паскаль Гросс реализовал 11-метровый.

Нападающий «Челси» Хаким Зиеш покинул поле из-за повреждения на 59-й минуте встречи. Форвард ушёл с поля, хромая.

В июне «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Вернера из «РБ Лейпциг». Сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.