«Спартак» — «Арсенал»: Лесовой получил красную карточку

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает тульский «Арсенал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К перерыву счёт 2:1 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Арсенал».



На 45-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду входят ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Роман Галимов (Улан-Удэ).

Тульский «Арсенал» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (11) — на 2-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (12).