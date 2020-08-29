Титов — о фото с экс-игроками «Спартака»: кто скажет, что это не идеальная команда!

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с другими экс-футболистами московской команды.

На снимке, кроме Титова, запечатлены Дмитрий Парфёнов, Александр Ширко, Юрий Ковтун, Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов. «Кто мне скажет, что это не идеальная команда!» — написал Титов.

Титов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2008 год. За это время он шесть раз становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. За красно-белых экс-полузащитник провёл 442 матча и забил 106 голов. После ухода из клуба Егор выступал за «Химки», «Локомотив» из Астаны и тульский «Арсенал». В сборную России вызывался с 1998 по 2007 год.



В качестве тренера Титов работал в «Спартаке» с 2015 по 2016 год. Впоследствии также входил в штаб в «Енисее» с 2017 по 2019 год.