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Судья Федотов: Айртону следовало показать жёлтую карточку за симуляцию

Судья Федотов: Айртону следовало показать жёлтую карточку за симуляцию
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с защитником московского «Спартака» Айртоном в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1, идёт второй тайм).

«За падение Айртона на 74-й минуте ему следовало показать жёлтую карточку за симуляцию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду входят ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Роман Галимов (Улан-Удэ).

Тульский «Арсенал» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (11) — на 2-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (12).

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