Судья Федотов: Айртону следовало показать жёлтую карточку за симуляцию

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с защитником московского «Спартака» Айртоном в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1, идёт второй тайм).
«За падение Айртона на 74-й минуте ему следовало показать жёлтую карточку за симуляцию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду входят ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Роман Галимов (Улан-Удэ).
Тульский «Арсенал» набрал 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (11) — на 2-м месте. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (12).
- 29 августа 2020
-
20:15
-
20:10
-
20:09
-
19:56
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:32
-
19:16
-
19:15
-
19:01
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:47
-
18:36
-
18:35
-
18:11
-
18:08
-
18:04
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:26
-
17:26
-
17:13
-
16:50
-
16:19
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:56
-
15:40
-
15:32
-
15:08