В тренировке сборной России приняли участие три игрока
Сборная России провела первую тренировку в преддверии матчей групповой стадии Лиги наций с национальными командами Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).
В командном занятии на базе в Новогорске приняли участие три футболиста — защитник турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов, а также Роман Нойштедтер и Далер Кузяев, которые на данный момент являются свободными агентами.
Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Напомним, подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии начнётся 6 сентября в 19:00 мск и пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».
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