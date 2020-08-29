«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» и выиграл Суперкубок Англии

В матче за Суперкубок Англии «Арсенал» обыграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1 (5:4 в серии пенальти). «Арсенал» выиграл трофей в 16-й раз в своей истории.

На 13-й минуте встречи счёт открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, который вошёл в чужую штрафну с левого фланга атаки и исполнил выверенный удар точно в дальний угол ворот Алиссона. На 73-й минуте Такуми Минамино сравнял счёт — после рикошета в штрафной «Арсенала» мяч отскочил к Минамино и тот расстрелял ворота с линии вратарской.

В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Арсенала» — 5:4. Единственный нереализованный 11-метровый — на счету Риана Брустера.

Предыдущим обладателем трофея был «Манчестер Сити». Наиболее титулован в этом турнире «Манчестер Юнайтед» (21 трофей). До матча на счету «Арсенала» и «Ливерпуля» было по 15 трофеев. «Ливерпуль» в последний раз выигрывал Суперкубок Англии в 2006 году, тогда мерсисайдцы обыграли «Челси» (2:1).