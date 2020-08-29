Тедеско: непросто отыгрываться в матче с таким соперником, как «Арсенал»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).



«Очень непростой матч. Особенно с учётом того, что за неделю сыграли уже третий матч. Мы хорошо начали, играли в свой футбол, сохраняли структуру. Было несколько моментов, отдавали за спину передачи. Но у соперника хорошая оборона, быстрые нападающие. Они играли очень агрессивно, на опережение. Особенно Бауэр был хорош.

Непросто отыгрываться, когда играешь с такой командой. Но смогли сразу отыграться. Это было одним из ключевых факторов победы. Потом красная, забитый гол. Всё должно было быть легче, но соперник ещё глубже сел в оборону, первые 15 минут второй половины они контратаковали, наши ребята боялись ошибиться. Будем работать над ошибками, рады, что выиграли", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.