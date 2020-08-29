Тедеско: возможно, «Спартак» заслуживал ничьей в матче с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы в матче 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:1) отметил заслуги всего коллектива московского клуба.
«Работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив и прекрасная команда. Мы много от них требуем, но они выполняют всё. Они выдержали тяжёлый и плотный график. У нас отличные врачи. Они рвутся на поле помогать травмированным. Эти победы — заслуга всего клуба, а не меня одного.
На таблицу смотреть рано. Будем смотреть в мае. Хотим идти от игры к игре и стараться выигрывать все матчи. Сегодня мы выиграли непростой матч. Счёт на табло. Вспоминаю матч с «Сочи», который мы должны были выигрывать, но не выиграли. А тут выиграли, хотя, возможно, заслуживали ничьей», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 29 августа 2020
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