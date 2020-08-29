Тедеско прокомментировал дебют Урунова за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют полузащитника Остона Урунова за московский клуб в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Остон на первых минутах нервничал, первая игра на таком стадионе. В начале он потерял пару мячей, потом выправил свою игру. Он молодой игрок, которому нужно адаптироваться. К футболу, тактике. Мы дадим ему время. Никто на него не давит. Работаем. Надеемся, все будет хорошо», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, на 57-й минуте матча полузащитник «Спартака» Гус Тиль заменил хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. Через 7 минут нидерландский футболист получил повреждение голеностопа и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел хавбек Остон Урунов, для которого эта встреча стала дебютной.
- 29 августа 2020
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