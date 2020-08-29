Леонид Федун: очень приятно, что «Спартак» теперь занимает 1-е место

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче с «Арсеналом» (2:1).

«Очень приятно, что победили и теперь занимаем 1-е место. Давайте радоваться моментам! Тиль — это какое-то несчастье. Подвернул голеностоп… Очень обидно», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.



«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.