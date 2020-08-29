Тедеско: нравится стиль игры Селихова. Надеемся, скоро он окончательно вернётся в команду

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1) рассказал о работе голкипера Александра Селихова в команде.
«Что касается Селихова, он долго был травмирован. После восстановления получил ещё небольшую травму, которая не позволяла вернуться в строй. Сейчас он работает с нами. Я доверяю нашему тренеру по вратарям, у них прекрасная атмосфера в их маленьком коллективе. Они особая каста, у них очень очень хороший коллектив. Саша мне нравится как вратарь, нравится стиль игры. Надеемся, что скоро он окончательно вернётся в команду», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, последний раз Селихов появлялся на поле в матче с ЦСКА (0:2) в сезоне-2018/2019. Тогда вратарь получил травму, а впоследствии перенёс операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия.
- 29 августа 2020
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