Тедеско: Тиль подвернул голеностоп. Ему в последнее время очень не везёт

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о повреждении полузащитника Гуса Тиля, которое игрок получил в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1), а также рассказал о планах работы с форвардом Александром Кокориным.

«Тиль подвернул голеностоп. Надеемся, там нет ничего серьёзного. Ему в последнее время очень не везёт.



Кокорин чувствует себя лучше, ушли болевые ощущения. Надеюсь, что с понедельника он сможет тренироваться в общей группе. У нас будет сейчас время уделить внимание индивидуальной работе благодаря паузе на сборные. Будем биться за то, чтобы Жиго остался в команде. Я не владею информацией о том, что он может нас покинуть», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.