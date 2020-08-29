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Тедеско: Тиль подвернул голеностоп. Ему в последнее время очень не везёт

Тедеско: Тиль подвернул голеностоп. Ему в последнее время очень не везёт
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о повреждении полузащитника Гуса Тиля, которое игрок получил в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1), а также рассказал о планах работы с форвардом Александром Кокориным.

«Тиль подвернул голеностоп. Надеемся, там нет ничего серьёзного. Ему в последнее время очень не везёт.

Кокорин чувствует себя лучше, ушли болевые ощущения. Надеюсь, что с понедельника он сможет тренироваться в общей группе. У нас будет сейчас время уделить внимание индивидуальной работе благодаря паузе на сборные. Будем биться за то, чтобы Жиго остался в команде. Я не владею информацией о том, что он может нас покинуть», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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