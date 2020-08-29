Газизов: доволен игрой и тем, что происходит в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Приятно, что команда играет и показывает характер. Радует болельщиков. Ребята — молодцы, как и Доменико. Игра показывает, что всё делается правильно. Всё делается правильно, с духом, желанием. Хочу сказать спасибо болельщикам — это всё делается для них.

Надеемся, травма у Тиля несерьёзная. По нему скоро всё будет ясно. Урунов вышел и чуть нервничал. Потом немножко показал, что умеет. Надеюсь, он полюбится болельщикам и будет нас радовать. Доволен матчем и тем, что происходит. Главное – игра и набор очков. Сегодня нам нужно отпраздновать победу, потому что победы любят, когда их празднуют", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.