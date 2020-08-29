Газизов: не за горами вызов Соболева в сборную России
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:1) выразил уверенность, что в скором времени нападающий красно-белых Александр Соболев получит вызов в сборную России.
«Что касается ситуации с Соболевым и Дзюбой, то это обычная ситуация. Ребята созвонились, и никаких проблем нет. Не за горами вызов Саши в сборную, по этому поводу не стоит переживать. Он доказывает своей любовью к футболу, что достоин вызова.
Мы ждём Сашу Кокорина в составе, Урунов уже вышел. Выйдет ли он с ЦСКА? Давайте подождём, состав назначает главный тренер. Восстановление идёт нормально, он уже тренируется в общей группе», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Газизов: доволен игрой и тем, что происходит в «Спартаке»
- 29 августа 2020
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