Газизов: не за горами вызов Соболева в сборную России

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:1) выразил уверенность, что в скором времени нападающий красно-белых Александр Соболев получит вызов в сборную России.

«Что касается ситуации с Соболевым и Дзюбой, то это обычная ситуация. Ребята созвонились, и никаких проблем нет. Не за горами вызов Саши в сборную, по этому поводу не стоит переживать. Он доказывает своей любовью к футболу, что достоин вызова.

Мы ждём Сашу Кокорина в составе, Урунов уже вышел. Выйдет ли он с ЦСКА? Давайте подождём, состав назначает главный тренер. Восстановление идёт нормально, он уже тренируется в общей группе», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.