Доменико Тедеско: игрокам «Спартака» нужно учиться добивать соперника

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1) прокомментировал психологическое состояние футболистов московской команды.
«Психология была важной составляющей сегодня. После удаления сами футболисты в эпизодах решали, до какой степени они могут рисковать в атаке. Мы могли больше создавать на флангах, обыгрывать один в один. Тот же Айртон — у него огромный потенциал для этого, но иногда он про это забывает. Нужно учиться добивать соперника. Особенно в таких матчах, как в прошлой игре с «Ротором», когда мы не реализовали свои моменты», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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