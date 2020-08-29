Шамиль Газизов: новички в «Спартаке» будут, но никто не будет переплачивать

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:1) рассказал о трансферных планах московского клуба.
«Что касается новичков, то команда играет хорошо, мы ведём переговоры и действуем в тишине. Стараемся всё сбалансировать. Очень много слухов и желания, чтобы быстрее появились новые игроки. Они будут, но всё будет сбалансировано, никто не будет переплачивать», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Московский «Спартак» после 6 матчей набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (12 очков, но после 5 матчей) и «Сочи» (11).
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