Источник: Месси сообщил «Барселоне», что не примет участия в предсезонном сборе команды

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси направил к клуб новый факс, сообщает RAC1.



По информации источника, аргентинский футболист уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе. Завтра, 30 августа, футболисты «Барселоны» должны пройти медицинский осмотр перед возобновлением тренировок. Месси на медосмотре не будет. Сообщается, что аргентинец сохраняет желание покинуть клуб.

Напомним, главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока является «Манчестер Сити». «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.