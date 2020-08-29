Соболев: давайте тему с конфликтом закроем. Мы с Дзюбой всё решили
Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча с тульским «Арсеналом» (2:1) высказался на тему конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Давайте тему с конфликтом закроем. Мы всё решили. Ожидал ли я вызов после травмы Луценко? Станислав Саламович уже сказал, что 25 человек в обойме есть. Луценко был 26-й. Поговорили с Черчесовым, всё нормально. Буду работать дальше и доказывать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
25 августа был объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. Александр Соболев не получил вызова из-за конфликта с Артёмом Дзюбой. После этого форвард «Спартака» позвонил нападающему «Зенита».
Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой
- 29 августа 2020
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