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Соболев: давайте тему с конфликтом закроем. Мы с Дзюбой всё решили

Соболев: давайте тему с конфликтом закроем. Мы с Дзюбой всё решили
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча с тульским «Арсеналом» (2:1) высказался на тему конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Давайте тему с конфликтом закроем. Мы всё решили. Ожидал ли я вызов после травмы Луценко? Станислав Саламович уже сказал, что 25 человек в обойме есть. Луценко был 26-й. Поговорили с Черчесовым, всё нормально. Буду работать дальше и доказывать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

25 августа был объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. Александр Соболев не получил вызова из-за конфликта с Артёмом Дзюбой. После этого форвард «Спартака» позвонил нападающему «Зенита».

Соболев рассказал о телефонном разговоре с Дзюбой
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