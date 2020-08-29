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Агент: надо всем клубам РПЛ объявить о снятии с турнира, и арбитры начнут честно судить

Агент: надо всем клубам РПЛ объявить о снятии с турнира, и арбитры начнут честно судить
Футбол / РПЛ 0

Агент Алексей Сафонов после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Арсенал» (2:1) поделился мнением о судействе в чемпионате страны.

«Думаю, надо всем командам РПЛ объявить о снятии с чемпионата, и арбитры начнут честно (со скидками) судить», — написал Сафонов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.

«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.

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