«Спартак» праздновал лидерство, судья удалил Лесового за слова. Фото матча с «Арсеналом»

Сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Счёт в матче на 36-й минуте открыл полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич. Нападающему «Спартака» Александру Соболеву на 41-й минуте удалось сравнять счёт. Победный гол на свой счёт записал защитник красно-белых Самуэль Жиго, поразив ворота соперника на 48-й минуте.
Московский «Спартак» после 6 матчей набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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