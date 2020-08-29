«Химки» и «Ротор» поделили очки в матче РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась вничью со счётом 1:1.



На 32-й минуте матча счёт открыл нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин. Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий сравнял счёт.



«Химки» набрали 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (2) — на последнем, 16-м месте. Напомним, команды добились повышения в классе по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/2020 в ФНЛ. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 6 встречах набравший 14 очков. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (12) и «Сочи» (11).