«Настроение — бомба». Джикия эмоционально отреагировал на победу в матче с «Арсеналом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Настроение — бомба, честно говоря. Иууууу», — написал Джикия на своей странице в «Инстаграме».

На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.



«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.