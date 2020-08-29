«Настроение — бомба». Джикия эмоционально отреагировал на победу в матче с «Арсеналом»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Настроение — бомба, честно говоря. Иууууу», — написал Джикия на своей странице в «Инстаграме».
На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.
«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.
«Спартак» вышел на первое место в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал»
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