Обамеянг: прекрасное время, чтобы быть игроком «Арсенала»

Габонский нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 по пенальти).



«В ближайшие дни будет известно, подпишу ли я новый контракт с «Арсеналом». Сегодня мы взяли трофей, вот и всё. Мы становимся лучше, но ещё есть над чем работать. Я действительно счастлив. Прекрасное время, чтобы быть игроком «Арсенала» — приводит слова Обамеянга BT Sport.

Предыдущим обладателем трофея был «Манчестер Сити». Наиболее титулован в этом турнире «Манчестер Юнайтед» (21 трофей). До матча на счету «Арсенала» и «Ливерпуля» было по 15 трофеев. «Ливерпуль» в последний раз выигрывал Суперкубок Англии в 2006 году, тогда мерсисайдцы обыграли «Челси» (2:1).