Полузащитник «Реала» перешёл в «Севилью»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Оскара Родригеса в «Севилью».

«Реал Мадрид» благодарит Оскара за его преданность делу и профессионализм на протяжении всех сезонов, в течение которых он был частью нашего клуба, и желает ему удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении.

Напомним, красно-белые заплатили € 16 млн за 75 процентов прав на игрока, оставшиеся 25 процентов сохранили «сливочные». Контракт Родригеса с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года.



Последние два сезона полузащитник провёл в аренде в «Леганесе» и не смог помочь спасти клуб от вылета в Сегунду. Родригес провёл 30 матчей в Ла Лиге, забил девять голов и отдал три голевые передачи.



Мадридский «Реал» по итогам минувшего сезона стал чемпионом Испании. «Севилья» выиграла титул Лиги Европы, обыграв в финале турнира миланский «Интер» (3:2).