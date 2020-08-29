Бельерин — о завоевании Суперкубка Англии: скоро придётся покупать новый шкаф для трофеев

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал победу в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 по пенальти).
«Скоро придётся покупать новый шкаф для трофеев», — написал Бельерин на своей странице в «Инстаграме».
Лондонский «Арсенал» выиграл трофей в 16-й раз в своей истории. Предыдущим обладателем трофея был «Манчестер Сити». Наиболее титулован в этом турнире «Манчестер Юнайтед» (21 трофей). До матча на счету лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля» было по 15 трофеев. «Ливерпуль» в последний раз выигрывал Суперкубок Англии в 2006 году, тогда мерсисайдцы обыграли лондонский «Челси» (2:1).
Бельерин выступает за основную команду лондонского «Арсенала» с 2013 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол.
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