Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бельерин — о завоевании Суперкубка Англии: скоро придётся покупать новый шкаф для трофеев

Бельерин — о завоевании Суперкубка Англии: скоро придётся покупать новый шкаф для трофеев
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал победу в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Скоро придётся покупать новый шкаф для трофеев», — написал Бельерин на своей странице в «Инстаграме».

Лондонский «Арсенал» выиграл трофей в 16-й раз в своей истории. Предыдущим обладателем трофея был «Манчестер Сити». Наиболее титулован в этом турнире «Манчестер Юнайтед» (21 трофей). До матча на счету лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля» было по 15 трофеев. «Ливерпуль» в последний раз выигрывал Суперкубок Англии в 2006 году, тогда мерсисайдцы обыграли лондонский «Челси» (2:1).

Бельерин выступает за основную команду лондонского «Арсенала» с 2013 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол.

Обамеянг: прекрасное время, чтобы быть игроком «Арсенала»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020