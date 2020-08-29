Андрей Тихонов — о «Спартаке»: нужны не 80 процентов владения, а голы и красивая игра
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал выступление московской команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Спартак» ведёт в счёте и немного успокаивается. Даже Тедеско сказал, что если бы не теряли мяч, то владели бы больше 70 процентов, а кому нужны 80 процентов? Нужны голы, моменты, удары по воротам и красивая игра. У «Спартака» в большинстве один удар в створ за второй тайм. Может, ребята уже на издыхании после шести игр за короткий промежуток времени, но всё равно… Провести один удар в большинстве и контролировать мяч без атак и без опасных моментов — со стороны это не очень хорошо смотрится», — приводит слова Тихонова сайт телеканала «Матч ТВ».
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