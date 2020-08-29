Алекс Крал: третья победа подряд. Потрясающая командная работа!

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу в матче с «Арсеналом» (2:1).

«Третий матч за шесть дней и третья победа подряд. Это потрясающая командная работа! А теперь —скорейшего восстановления и вперёд, играть за сборную! Гус, дружище, желаю тебе много сил. Надеюсь, ты скоро вернёшься!» — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.