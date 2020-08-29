«Ювентус» объявил о переходе Маккенни

Полузащитник «Шальке-04» Уэстон Маккенни на правах аренды перешёл в «Ювентус», сообщает пресс-служба туринского клуба.
«Ювентус» заплатит за аренду игрока € 4,5 млн. Туринцы будут обязаны выкупить футболиста за € 18,5 млн при достижении полузащитником определённых результатов. Кроме того, за достижение Маккенни «спортивных целей» «Ювентус» в течение срока действия контракта может доплатить «Шальке» до € 7 млн бонусами.
В сезоне-2019/2020 Маккенни провёл 38 матчей в футболке «Шальке-04», отметившись четырьмя забитыми мячами. В составе сборной США игрок вышел на поле четыре раза, забив три гола.
Сообщалось, что игроком интересуются английские «Ливерпуль», «Эвертон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон», а также неназванные клубы из Германии, Испании и Франции.
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