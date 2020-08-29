Пантелеев: судья в первом тайме матча «Спартак» — «Арсенал» потерял нить игры

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).
«Хорошо играли в обороне, перемещались, повели — 1:0. Первый пропущенный мяч — не хватило концентрации, второй — тоже. Пропустили гол в раздевалку. Конечно, уже тяжело было. К тому же удаление. Хотелось победить, и всё для этого было. Первыми забили, хорошо играли, здорово перемещались в обороне, компактно играли, но где-то чуть-чуть не хватило.
Считаю, что судья в первом тайме просто потерял нить игры. Где-нибудь такое вообще видели, что ставят фол в нашу сторону и мне ещё дают жёлтую карточку? Это, вообще, как? Я такого не видел вообще. Я прокидываю мяч, на мне фолят. Может, я случайно отмахнулся, не знаю, но мне дают жёлтую карточку и фол в нашу сторону. Больше сказать нечего», — сказал Пантелеев в интервью, размещённом на канале «Арсенала» в YouTube.
- 30 августа 2020
-
00:44
-
00:24
-
00:23
-
00:08
- 29 августа 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:29
-
23:15
-
23:12
-
22:57
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:23
-
22:14
-
22:10
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:10
-
21:04
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:46