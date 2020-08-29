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Пантелеев: судья в первом тайме матча «Спартак» — «Арсенал» потерял нить игры

Пантелеев: судья в первом тайме матча «Спартак» — «Арсенал» потерял нить игры
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Хорошо играли в обороне, перемещались, повели — 1:0. Первый пропущенный мяч — не хватило концентрации, второй — тоже. Пропустили гол в раздевалку. Конечно, уже тяжело было. К тому же удаление. Хотелось победить, и всё для этого было. Первыми забили, хорошо играли, здорово перемещались в обороне, компактно играли, но где-то чуть-чуть не хватило.

Считаю, что судья в первом тайме просто потерял нить игры. Где-нибудь такое вообще видели, что ставят фол в нашу сторону и мне ещё дают жёлтую карточку? Это, вообще, как? Я такого не видел вообще. Я прокидываю мяч, на мне фолят. Может, я случайно отмахнулся, не знаю, но мне дают жёлтую карточку и фол в нашу сторону. Больше сказать нечего», — сказал Пантелеев в интервью, размещённом на канале «Арсенала» в YouTube.

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