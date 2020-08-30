Хавбек «Арсенала»: сложно работать с судьями, когда они так сильно поддерживают «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).



«Обидное поражение. В начале игры был сумбур, потом всё нормализовалось. Немножко не доиграли, может, не хватило концентрации. Будем работать. Сложно, конечно, работать с судьями, когда они поддерживают так «Спартак» сильно. Каждый момент – жёлтая карточка. Очень неприятно играть», – сказал Хлусевич в интервью, размещённом на канале «Арсенала» в YouTube.

На 36-й минуте встречи Хлусевич открыл счёт. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.



«Спартак» набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 11-м месте.