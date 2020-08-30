Джикия, Бакаев и Зобнин прибыли в расположение сборной России

Игроки московского «Спартака» Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин прибыли в расположение сборной России, которая начала подготовку к первым матчам Лиги наций. Фото и видео приезда игроков можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Игроки приехали на сбор национальной команды сразу после победы в матче шестого тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:1). Георгий Джикия провёл за сборную России 23 матча. Он дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Венгрией в июне 2017 года, а единственный мяч Джикия забил в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4). Чемпионат мира 2018 года Георгий пропустил из-за травмы.

Зелимхан Бакаев провёл за сборную России три матча, все три — осенью 2019 года, в отборе Евро-2020. Роман Зобнин провёл за сборную 27 игр, включая все 5 матчей ЧМ-2018.

В Лиге наций сборная России сыграет с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).