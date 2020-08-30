«МанСити» продолжает интересоваться Кулибали, но ждёт разрешения ситуации с Месси

Английский «Манчестер Сити» продолжает интересоваться сенегальским защитником «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает журналист Альфредо Педулла.

«Сити», который уже начинал переговоры с «Наполи» по Кулибали, вернётся к попытке подписать с ним контракт, после того, как тем или иным образом разрешится вопрос с трансфером Лионеля Месси, который хочет покинуть «Барселону» и рассматривает «Сити» под руководством Хосепа Гвардиолу как приоритетный вариант.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» согласовал с Кулибали пятилетний контракт на € 50 млн. В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Кулибали провёл за «Наполи» 25 матчей, в которых получил 7 жёлтых карточек. За «Наполи» игрок выступает с 2014 года, он перешёл в итальянский клуб из бельгийского «Генка» в 2014 году.