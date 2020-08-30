Мидо: уход Месси из «Барселоны» – лучшее, что может случиться с Куманом

Бывший игрок «Аякса», «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Египта Мидо, который работал под управлением Рональда Кумана, прокомментировал вероятный уход «Барселоны» Лионеля Месси.
«Лучшее, что может случиться с Куманом, — это уход Месси. Куман не сможет построить свою империю с Месси, находящимся в раздевалке. Куман был моим тренером в течение двух с половиной лет, и сколько бы времени ни прошло, он все ещё не может справиться с игроками с сильным характером, и ему не нужен футболист, у которого есть своё мнение», — приводит слова Мидо Goal.
Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. «Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского футболиста. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать форварда лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель Месси рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.
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