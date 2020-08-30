В «Аяксе» подтвердили возможный уход ван де Бека. Игроком интересуется «Барселона»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек близок к уходу из клуба. Об этом сообщил главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг. Ранее игрок не попал в заявку на товарищеский матч с «Айнтрахтом» (2:1).

«Тот факт, что Донни не играл, говорит о многом. Просьба не давать ему играть исходила не от одной стороны. Мы делаем это вместе. Были достигнуты договорённости о возможном переходе, и если такая возможность возникнет, мы также должны сотрудничать», — приводит слова тен Хага Telegraaf.nl.

Ранее сообщалось об интересе к ван де Беку со стороны «Барселоны».

23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.