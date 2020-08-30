Источник: «Барселона» согласилась продать Лионеля Месси в «Манчестер Сити»

«Барселона» приняла решение продать аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Манчестер Сити», сообщает Mirror.

По данным источника, клуб согласился продать своего форварда в английский клуб. За это каталонцы хотят заработать € 280 млн. Также «Барселона» рассматривает вариант, при котором в сделку войдут футболисты «Манчестер Сити» с доплатой в € 134 млн.

Ранее сообщалось, что пункт об обязательных отступных в размере € 700 млн в контракте не действует.

Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать форварда лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн.

Сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.