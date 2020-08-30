«Милан» анонсировал подписание контракта с Ибрагимовичем

«Милан» в социальных сетях анонсировал подписание нового соглашения с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Златан вернулся», — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 38-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

Шведский форвард выступал также за «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Ювентус», «Интер», «Аякс» и «Мальмё».

«Милан» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».