Хамес Родригес пройдёт медосмотр в «Эвертоне» на следующей неделе
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Эвертон», сообщает talkSPORT.
По информации источника, 29-летний футболист пройдёт медосмотр в мерсисайдском клубе на следующей неделе. Ранее сообщалось, что Хамес согласовал условия личного контракта с «Эвертоном». В клубе уверены в успешном завершении сделки.
Хамес выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.
«Эвертон» в 38 матчах набрал 49 очков и занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 12 сентября.
Хамес Родригес согласовал контракт с «Эвертоном»
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