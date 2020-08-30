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Хамес Родригес пройдёт медосмотр в «Эвертоне» на следующей неделе

Хамес Родригес пройдёт медосмотр в «Эвертоне» на следующей неделе
Футбол / Англия 0

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Эвертон», сообщает talkSPORT.

По информации источника, 29-летний футболист пройдёт медосмотр в мерсисайдском клубе на следующей неделе. Ранее сообщалось, что Хамес согласовал условия личного контракта с «Эвертоном». В клубе уверены в успешном завершении сделки.

Хамес выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 колумбийский футболист принял участие в 11 матчах и забил 1 гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.

«Эвертон» в 38 матчах набрал 49 очков и занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 12 сентября.

Хамес Родригес согласовал контракт с «Эвертоном»
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