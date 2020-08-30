Гунько: ждём пополнения в нашу команду
Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько поделился мнением о паузе в чемпионате из-за игр сборной России, а также рассказал, будет ли клуб приобретать новых футболистов.
«Пауза пойдёт на пользу команде, потому что нагрузка на футболистов выпала достаточно большая и ротации для глубины состава у нас не хватало. Ребята восстановятся и подготовятся к следующей части чемпионата.
Стоит ли ждать новых футболистов в команде? Да, трансферное окно открыто. Мы работаем в этом направлении и ждём пополнения в нашу команду", — цитирует Гунько пресс-служба клуба.
«Химки» набрали 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, команда добилась повышения в классе по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/2020 в ФНЛ.
«Химки» и «Ротор» поделили очки в матче РПЛ
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